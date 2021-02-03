Летний отдых в 2021: сколько украинцы заплатят

Надежды на скорую победу над пандемией побуждают туроператоров с оптимизмом смотреть в будущее. У восточного соседа цены на зарубежный отдых уже поднялись в сравнении с таким же периодом прошлого года, и скоро прогнозируют новое повышение.
Прошлый год оказался едва ли не самым провальным в истории туризма, и виновник этого известен – Covid-19. Из-за пандемии многие государства вводили карантины и локдауны, из-за чего были прекращены или сильно сокращены авиаперевозки.
Сейчас же ожидается, что ситуация улучшится. В той же Турции, например, проводится масштабная вакцинация населения, чтобы к апрелю быть готовым к курорту.
С учетом прошлого плохого года и того, что основными рынками для Турции является Россия, Германия, Великобритания, Украина и т.д., и если пандемия будет взята под контроль с началом вакцинации, то ожидания на сезон-2021 у операторов более оптимистичные.
На данный момент украинцы облюбовали Египет (78% продаж). Кроме того, в зимний период традиционно большим спросом пользуется “экзотика”: Доминикана, Танзания, Мальдивы, Шри-Ланка, Эмираты.
Турция имеет возможность “сорвать сливки” после того, как в апреле отменит ПЦР-тесты, о чем идут сейчас разговоры.
По прогнозам участников рынка, к лету спрос на туры вырастет, но их стоимость если и вырастет, то вряд ли ощутимо, и это будет происходить поэтапно – от месяца к месяцу. Все устали, и бизнес будет стараться зарабатывать при минимальной марже в 3-7%.
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