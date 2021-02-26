Кто не сможет оформить субсидию: разъяснение Минсоцполитики

Субсидии в Украине на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не смогут получить несколько категорий лиц. Среди них должники и те, кто скрывает свои реальные доходы.

Об этом в интервью «Фактам» рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, в оформлении откажут арендодателем, которые сдают имущество в аренду, но при этом не декларируют доходы. Также назначается субсидия тем, кто совершил единоразовую покупку на сумму более 50 тысяч гривен.

«Также те, кто в течение года перед обращением за субсидией приобрели земельный участок, квартиру, дом стоимостью более 50 тысяч гривен, владельцы автомобилей, со дня выпуска которых прошло менее пяти лет, должники по оплате жилищно-коммунальных услуг, которые задолжали более 340 гривен», — отметила Лазебная.

Кроме того, назначается субсидия, если в семье есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства. Но в этом случае есть исключения, если человек находится за границей из-за ухода за ребенком, на лечении или учебе.

Не назначают субсидии, если площадь квартиры превышает 130 квадратных метров, а площадь дома — более 230 квадратных метров. Ограничение не касается детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей.

Отказ ждет и в том случае, если в семье есть должник по алиментам.

«При этом мы понимаем, что все многообразие жизненных ситуаций предусмотреть на уровне нормативного акта невозможно. И могут быть индивидуальные случаи, когда семья нуждается в помощи в оплате ЖКУ, но по некоторым формальным критериям есть препятствия», — отметила Лазебная.

Она добавила, что в таких случаях субсидия может назначаться по решению комиссий.

Справка Finance.ua:

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1483 гривны.

Незаконные социальные выплаты могут быть возвращены в государственный бюджет. По каждому случаю проводится дополнительная проверка, после чего последуют обращения в суд.

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