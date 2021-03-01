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Страховой рынок Центральной и Восточной Европы сократился до 28 млрд евро

Страховой рынок Центральной и Восточной Европы сократился до 28 млрд евро

Объем валовых премий 17 страховых рынков Центральной и Восточной Европы на конец сентября 2020 года составил почти 28 млрд евро, что примерно на полмиллиона евро меньше по сравнению с 3 кварталом 2019 года.

Об этом пишет Фориншурер.

В целом, большинство рынков ЦВЕ показали лучшие результаты, чем ожидалось, а некоторые из них демонстрировали даже положительные темпы роста валовых премий.

Рисковое страхование оставалось достаточно стабильным, несмотря на трудности, возникшие в результате кризиса в сегменте автострахования, который в портфеле большинства рынков занимает доминирующее положение. Премии по рисковому страхованию составили 19,4 миллиарда евро (+1%), из которых:

  • 3,8 миллиарда евро приходилось на страхование имущества;
  • 6,4 млрд евро – ОСАГО;
  • 4 млрд евро – автострахование.

С другой стороны, премии по страхованию жизни снизились почти на 7% до 8,6 млрд евро.

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В сезон заметного снижения выплат по автострахованию из-за ограничений на автомобильные передвижения и, к счастью, довольно спокойный во время экстремальных погодных явлений, количество страховых выплат сократилось на региональном уровне на 8.5%. Единственные заметные исключения были зафиксированы в некоторых странах Адриатики, в основном из-за существенного роста расходов по выплатам в страховании имущества.

За анализируемый период страховые возмещения, выплаченные страховщиками из ЦВЕ, снизились более чем на 1 миллиард евро до 16 миллиардов евро.

Данные издания XPRIMM свидетельствуют о том, что только на трех рынках ЦВЕ из 17 зарегистрированных за 9 месяцев 2020 года премии превысили 2 млрд евро, а именно: Польша (10,27 млрд евро), Чешская Республика (4,65 млрд евро) и Венгрия (2,46 млрд евро).

С другой стороны, Албания (96,73 миллиона евро), Косово (74,09 миллиона евро) и Черногория (71,63 миллиона евро) на конец сентября 2020 года были самыми маленькими рынками ЦВЕ, с премиями менее 100 миллионов евро каждый.

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По материалам Finance.UA
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