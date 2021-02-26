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Количество слияний и поглощений на рынке страхования в 2021 году вырастет - прогноз

Количество слияний и поглощений на рынке страхования в 2021 году вырастет - прогноз

В 2021 году глобальная активность в области слияний и поглощений в сфере страхования вырастет, несмотря на экономические проблемы, вызванные пандемией.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков юридической фирмы Clyde & Co, сообщает Фориншурер.

Данные за 2020 год. В течение года в секторе перестрахования и страхования во всем мире было заключено 407 сделок M&A, по сравнению с 419 в предыдущем году. Однако ожидаемого спада активности, вызванного пандемией, во второй половине года не произошло: во втором полугодии 2020 года было заключено 206 сделок, что немного больше, чем 201 в первые шесть месяцев.

Активность страховых сделок в мире:

  • Америка оставалась самым активным регионом для слияний и поглощений в прошлом году. В 2020 году было заключено 192 сделки, что на 6% больше, чем в 2019 году;
  • сделки в Азиатско-Тихоокеанском регионе также выросли на 9% до 75, но на Ближнем Востоке и в Африке наблюдался наибольший процентный прирост – на 167% до 32 завершенных сделок. Напротив, активность в Европе снизилась почти на треть (34%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 103 с 155 в 2019 году.

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Активность страховых сделок во всем мире в 2020 году не оправдала ожиданий. Организаторы сделок в страховой отрасли, как и многие другие, в первой половине года сделали паузу для размышлений, но ненадолго.

Прогнозы на этот год. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы количество завершенных слияний и поглощений повысится, поскольку перестраховочные компании начнут искать возможности для увеличения масштабов, повышения эффективности и привлечения новых клиентов на новых рынках.

Учитывая объем M&A-сделок, объявленных в последние месяцы, Clyde & Co прогнозирует, что слияния и поглощения в сфере страхования существенно вырастут в первой половине 2021 года.

Аналитики считают, что количество заключенных сделок по всему миру, вероятно, превысит 220 за шесть месяцев впервые с 2019 года и может вырасти еще больше во второй половине 2021 года.

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По материалам Finance.UA
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