Количество слияний и поглощений на рынке страхования в 2021 году вырастет - прогноз

В 2021 году глобальная активность в области слияний и поглощений в сфере страхования вырастет, несмотря на экономические проблемы, вызванные пандемией.
Об этом свидетельствуют данные аналитиков юридической фирмы Clyde & Co, сообщает Фориншурер.
Данные за 2020 год. В течение года в секторе перестрахования и страхования во всем мире было заключено 407 сделок M&A, по сравнению с 419 в предыдущем году. Однако ожидаемого спада активности, вызванного пандемией, во второй половине года не произошло: во втором полугодии 2020 года было заключено 206 сделок, что немного больше, чем 201 в первые шесть месяцев.
Активность страховых сделок в мире:
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Активность страховых сделок во всем мире в 2020 году не оправдала ожиданий. Организаторы сделок в страховой отрасли, как и многие другие, в первой половине года сделали паузу для размышлений, но ненадолго.
Прогнозы на этот год. Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы количество завершенных слияний и поглощений повысится, поскольку перестраховочные компании начнут искать возможности для увеличения масштабов, повышения эффективности и привлечения новых клиентов на новых рынках.
Учитывая объем M&A-сделок, объявленных в последние месяцы, Clyde & Co прогнозирует, что слияния и поглощения в сфере страхования существенно вырастут в первой половине 2021 года.
Аналитики считают, что количество заключенных сделок по всему миру, вероятно, превысит 220 за шесть месяцев впервые с 2019 года и может вырасти еще больше во второй половине 2021 года.
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