Стало известно, в какой сфере уволили больше всего украинцев в 2020 году

В Украине стремительно сокращается количество официально работающих. В январе 2020-го официально работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре — 7,3 млн. Больше всего потеряла промышленность — 67 тыс. сотрудников. Сфера здравоохранения сократилась на 32,5 тыс.
Об этом пишет Обозреватель.
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Единственные отрасли, которые выросли за последний год, — сельское хозяйство, строительство и госуправление. На сферу строительства из бюджета Украины выделили рекордные свыше 100 млрд грн, однако прибавилось всего лишь 3,6 тыс. рабочих мест.
По данным Госстата, в Украине неофициально работают 3,3 млн украинцев — 2 млн мужчин и 1,3 млн женщин. Если бы все эти украинцы работали официально и получали хотя бы по 10 тыс. грн, бюджеты разных уровней ежемесячно получали бы 11,2 млрд грн.
Напомним, работодатели в Украине чаще всего ищут специалистов в сферах продаж, домашнего персонала и информационных технологий. В начале марта 2021-го больше всего объявлений украинские работодатели разместили в сфере продаж — 4981 вакансию.
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