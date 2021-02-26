Услуги каких специалистов заказывали украинцы зимой

Онлайн-сервис заказа услуг Kabanchik.ua проанализировал, каких специалистов украинцы искали этой зимой и сколько платили за их услуги.

Какие специалисты самые популярые. Этой зимой в сети украинцы чаще всего заказывали специалистов в категории «домашний мастер». По сравнению с прошлой годом спрос на услуги электриков и сантехников подскочил на 20%. Их просили установить водонагреватель, повесить люстру или починить проводку.

Также востребованы услуги «мужа на час» — мастера по решению мелких домашних дел. Как правило, этих специалистов нанимают, чтобы делегировать рутинные задачи по дому и сэкономить время. Средний чек в категории остался на уровне прошлой зимы — 550 грн за один заказ.

Популярны и онлайн-репетиторы. Чаще всего нанимали преподавателей по школьным предметам — спрос на их услуги подскочил на 63%. В среднем одно занятие по базовым дисциплинам обходится от 125−150 грн. Стоимость онлайн-урока зависит не столько от предмета, сколько от опыта преподавателя.

Спрос на услуги специалистов по ремонту техники вырос почти на 22%. Чаще всего мастеров заказывали, чтобы отремонтировать холодильники, пылесосы, стиральные машины, планшеты, фотоаппараты и ноутбуки. Несмотря на востребованность средний чек в категории не изменился — 456 грн за один заказ.

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Ремонтируют не только технику, но и мебель. Спрос на ремонт, сборку и перетяжку мебели также вырос на 22%. В среднем услуги по перетяжке мебели стоят 950 грн, ремонт — 460 грн, а реставрация — от 640 грн за один заказ.

По сравнению с прошлой зимой спрос на установку и ремонт окон вырос почти в 2,5 раза, средний чек — 700 грн за один заказ.

На 22% стали более востребованы услуги по установке дверей. Однако несмотря на рост спроса средний чек просел на 15% — 1138 грн за заказ.

Вероятно, даже после окончания карантина многие предпочитают воздерживаться от лишних контактов, поэтому заказы на уборку квартир просели на 28%. Средний чек — 750 грн, всего на 3% меньше, чем в минувшем году.

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