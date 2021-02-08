Самые высокооплачиваемые профессии в Украине

В Украине объявили список самых «дорогих» профессий в 2020 году. Интересно, что список самых высокооплачиваемых и самых востребованных работников весьма различается. Интересно, что наиболее прибыльным месяцем, с точки зрения контролирующих органов, для украинцев стал ноябрь.

Средняя цифра заработной платы в стране в этом месяце достигла отметки в 12 000 гривен.

За год же граждане Украины в среднем получали по 8000 гривен в месяц. Стоит отметить, что самые прибыльные профессии поделены на две категории — по видам деятельности.

В первую тройку вошли:

работники авиации (22 тыс. грн/месяц),

финансовых и страховых компаний (20 тыс. грн./месяц),

информационных и телекоммуникационных учреждений (также 20 тыс. грн/месяц).

Среди промышленных профессий в 2020 году самые высокие зарплаты получали производители разнообразной фармацевтической продукции (21 тыс. грн/месяц), работники добывающей промышленности (17 тыс. грн/месяц), а также лица, которые занимаются поставками газа и электроэнергии (16 тыс. грн/месяц).

Получается, что пока абсолютное лидерство на рынке труда по уровню заработной платы держит авиация. Впрочем, самые большие зарплаты не обязательно взаимосвязаны с высоким спросом среди работодателей. За прошлый год украинцы чаще всего искали людей, которые бы работали швеями, электромонтерами или электрогазосварщик, пекарями. Востребованными были и другие представители именно рабочих профессий.