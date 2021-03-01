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От чего не спасает ОСАГО

От чего не спасает ОСАГО

ОСАГО, она же «автогражданка» — это форма государственной защиты пострадавших при ДТП. Страховой полис ОСАГО компенсирует ущерб потерпевшим в результате ДТП.

Такой полис обязателен для всех владельцев авто, зарегистрированных в Украине или временно ввезенных в страну. ОСАГО — необходимый документ, как техпаспорт и водительские права. Без него садиться за руль не следует.

Он может сэкономить немалые деньги, если вы вдруг станете виновником аварии. Ремонт автомобиля потерпевшего, лечение пострадавших или ремонт недвижимости — все это будут расходы страховой компании.

От чего не спасает ОСАГО:

  • не компенсирует расходы на ремонт машины виновника ДТП,
  • не покрывает риски ее угона и повреждения в случае взлома и аварий, вызванных природными или техногенными факторами.

Полис также не спасет водителя от штрафов или лишения водительских прав за создание аварийной ситуации.

Напомним, в 2020 году страховщики увеличили сбор платежей по договорам страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземного транспорта (ОСАГО) на 20,6% до 6,1 млрд гривен по сравнению с 2019 годом (5,08 млрд гривен).

Справка Finance.ua:

Клиенту стоит насторожиться при покупке полиса ОСАГО, если страховой агент или посредник:

  • отказывается предъявить агентский договор или доверенность, выданную страховой компанией;
  • существенно занижает стоимость полиса или предлагает большие нерыночные скидки;
  • не пользуется базой данных МТСБУ при оформлении полиса и не подтверждает клиенту валидность полиса;
  • продает «бумажный» полис и не предлагает электронное ОСАГО;
  • отказывается от безналичной оплаты;
  • не требует диагностическую карту;
  • заполняет полис ОСАГО от руки.

Cервис оформления электронных полисов автогражданки

По материалам Finance.UA
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