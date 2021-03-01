Суммы в платежках за февраль снова возросли: в «Киевтеплоэнерго» назвали причину

Стоимость отопления в жилых домах столицы возросла в среднем на 2 грн за 1 м² из-за того, что среднемесячная температура в феврале по сравнению с январем снизилась на 2,2 градуса.
Об этом пишет КП «Киевтеплоэнерго».
«Объемы потребления тепла в дамах зависят прежде всего от температуры воздуха снаружи, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома. Из-за снижения температуры в феврале 2021 года дома потребили на 6% больше тепла, чем в январе этого года. А стоимость отопления 1 м² в домах, оборудованных приборами учета, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1 Гкал составляет в среднем 35 грн/м², тогда как в январе — около 33 грн/м²», — говорится в сообщении.
Пример. Если многоквартирный дом в Голосеевском районе в январе потребил 104,09 Гкал, то в феврале — 111,49 Гкал. Соответственно, потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв. м в январе составило 1,1407 Гкал, а в феврале — 1,2208 Гкал. При неизменном утвержденном тарифе жильцы этой квартиры в феврале оплатят на 132 грн больше (2019 грн против 1887 грн в январе).
Сравнить объемы потребления тепла своего дома с домами, где проведены мероприятия по энергоэффективности, можно на сайте teplo.org.ua.
В Киевтеплоэнерго также напомнили, что тарифы на централизованное отопление в текущем отопительном сезоне остались на уровне 2019 года благодаря подписанному в начале февраля этого года Меморандуму о взаимопонимании между Ассоциацией городов Украины и КМУ.
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