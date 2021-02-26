Законопроект о работе коллекторов готовят ко второму чтению — Рожкова

Законопроект, регулирующий работу коллекторов, готовится ко второму чтению.
Об этом сообщила первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова в интервью НВ.
«Что касается коллекторов, то закон уже готовится ко второму чтению. В нем распределяется ответственность между коллектором, между банком или финансовой компанией, которые этого коллектора нанимают», — сказала Рожкова.
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Если коллектор ведет себя некорректно, отметила Рожкова, а банк продолжает с ним работать, Нацбанк может наказать банк. Но, если уж Нацбанк исключит коллектора из соответствующего реестра, то ни банк, ни финансовая компания не вправе с ним работать. Рожкова также отметила, что сейчас все банки и небанковские финучреждения находятся под регулированием Нацбанка, поэтому у одного регулятора есть возможность принимать решение.
Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4241 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности», который, в частности, обязывает коллекторские компании соблюдать требования к этическому поведению и правила взаимодействия с должником.
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