Ошибки в названии должности могут лишить работника права на льготную пенсию — ПФУ

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области напомнили, почему названия должностей должны быть указаны в соответствии с классификатором профессий.

Название должности работника должно звучать одинаково в трудовой книжке (приказе о приеме на работу), трудовом договоре (контракте), штатном расписании, кадровых документах и ​​т.д.

Если написано иначе. Если выявлены расхождения, название должности или профессии необходимо привести в соответствие с Классификатором профессий ДК 003: 2010. Данная процедура может проводиться без изменений в организации производства и труда. Достаточно только издать соответствующий приказ и на его основании внести изменения в штатное расписание, трудовую книжку работника, занимающего эту должность, должностную инструкцию и дополнение к личному листку учета.

Как это повлияет на пенсию:

ошибочно мнение, что в случае, если должность, на которой работал работник, не соответствует Классификатору профессий, то у такого работника могут возникнуть проблемы при оформлении пенсии. Для назначения пенсии важен страховой стаж работника. Он формируется за счет уплаты страховых взносов, независимо от должности, которую занимает работник;

проблемы могут быть только в случае, если работник имел право на льготное пенсионное обеспечение, но принятие на «неправильную должность» лишило его этого права. В этом случае однозначно нужно исправлять.

Справка Finance.ua:

В Украине согласно закону № 3623, который подписал президент Владимир Зеленский, «пенсии будут начислять автоматически.:https://news.finance.ua/ua/news/-/488 827/yak-ukrayintsyam-pryznachatymut-pensiyi-bez-trudovyh-knyzhokНе нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки для подтверждения стажа.