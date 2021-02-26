Глава Фискальной службы оценил масштаб мошенничества с НДС в 4 млрд в месяц

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник оценивает масштабы мошенничества с налогом на добавленную стоимость в размере 4 млрд грн в месяц.
Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Читайте также: Таможне требуется 5-10 миллиардов на обновление инфраструктуры
В частности, говоря о проблеме с так называемыми «скрутками НДС», глава ГФС сказал, что «скрутки» — уклонение от уплаты налогов — «формируют незаконный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость, и этот налоговый кредит в дальнейшем можно использовать в хозяйственной деятельности, незаконно уменьшать свои налоговые обязательства по НДС или, возможно, заявляться к возмещению НДС из бюджета».
В ответ на вопрос журналиста: «Какой объем этих скруток, действительно ли он достигает 30-40 миллиардов, как сообщалось?» – Мельник рассказал: «Оперативные данные, которые мы собираем, позволяют утверждать, что в среднем формируется 4 млрд грн незаконного НДС в месяц. Это очень большие цифры. Поэтому мы определили для себя это одним из приоритетных направлений. Другое направление, где мы наращиваем обороты в работе, — борьба с незаконным оборотом подакцизной продукции, в частности алкоголя».
При этом глава ГФС отметил, что служба открыта к коммуникации с бизнесом и готовит «обновленный формат такого диалога».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время15 ч. назад - 3537 19
Михаил Федоров: Bitcoin — скоро ли предел11 ч. назад - 3117 14
В КГГА заявили о нереальности заявленных сроков достройки Дарницкого моста7 ч. назад - 478 6
Полностью открыты для путешествий 5 стран2 ч. назад - 616 3
Президент планирует за 10 лет преодолеть разруху в украинских селах5 ч. назад - 330 2
Продажи подержанных иномарок выросли: Топ-5 самых популярных авто в феврале13 ч. назад - 3740 2
Когда в Украине снова переведут часы, если Рада не успеет отменить летнее время15 ч. назад - 3537 19
Минздрав обновил карантинные зоны: какие области в «красной зоне»8 ч. назад - 2056 1
Особенности открытия банковского счета в пользу третьих лиц12 ч. назад - 1818
Названа самая привлекательная страна для трудовых мигрантовВчера, 21:34 - 1558
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 873 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1428
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2734
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 2358 10
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 2123 6