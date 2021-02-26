0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Таможне требуется 5-10 миллиардов на обновление инфраструктуры

Таможне требуется 5-10 миллиардов на обновление инфраструктуры

Государственная таможенная служба нуждается в обновлении инфраструктуры на 5−10 миллиардов государственных инвестиций, тогда как госбюджет на 2021 год предусматривает на эти цели 465 миллионов.

Об этом в эфире «Свободы слова Савика Шустера» сообщил глава ведомства Павел Рябикин.

«Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить примерно 650 тыс. досмотров. То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ІТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ІТ-обеспечений», — сказал он.

По его словам, на это нужно около 5−10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуру. Но, как пояснил Рябикин, «фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн».

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в 1,9 млрд долл. в год, при этом речь идет о более 200 тыс. субъектов хозяйствования.

Между тем, по его словам, если найти необходимые средства на обновление инфраструктуры, это позволит привлечь в бюджет 100 млрд грн в течение трех лет.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.