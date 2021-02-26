Таможне требуется 5-10 миллиардов на обновление инфраструктуры

Государственная таможенная служба нуждается в обновлении инфраструктуры на 5−10 миллиардов государственных инвестиций, тогда как госбюджет на 2021 год предусматривает на эти цели 465 миллионов.

Об этом в эфире «Свободы слова Савика Шустера» сообщил глава ведомства Павел Рябикин.

«Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить примерно 650 тыс. досмотров. То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ІТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ІТ-обеспечений», — сказал он.

По его словам, на это нужно около 5−10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуру. Но, как пояснил Рябикин, «фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн».

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в 1,9 млрд долл. в год, при этом речь идет о более 200 тыс. субъектов хозяйствования.

Между тем, по его словам, если найти необходимые средства на обновление инфраструктуры, это позволит привлечь в бюджет 100 млрд грн в течение трех лет.