Когда международный туризм и сектор страхования туристов вернется к допандемическому уровню — прогноз

Поскольку правительства стремятся сдерживать новые риски пандемии, «проездных» или «паспортов на вакцины» будет недостаточно для возрождения туризма, считают страховщики, но восстановление отрасли может произойти только в 2024 году.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков Allianz, пишет Фориншурер.

«В то время как США и Великобритания находятся на пути к вакцинации своих групп риска к концу первого полугодия 2021 года, а всего населения — к концу года, мы ожидаем полугодовое отставание вакцинирования группы риска Японии, ЕС и Южной Америки. Это может помешать людям из этих стран посещать США или Великобританию без документов, подтверждающих их здоровье», — говорится в исследовании.

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Разбивка количества туристов по регионам показывает, что именно Европа будет опережать тенденции, хотя ожидается, что она будет отставать от США и Азиатско-Тихоокеанского региона в общем экономическом восстановлении. Расчеты андеррайтеров показывают, что число международных туристических прибытий в Европу может составить 771 млн человек уже к 2024 году, что более чем в 3 раза превышает рекордный минимум в 227 млн человек, зафиксированный в 2020 году.

В Европе, вероятно, будет больше туристов, чем в других регионах, потому что в 2020 году она испытала наибольший спад в абсолютном выражении, при этом количество иностранных туристов сократилось более чем на 500 миллионов.

Восстановление глобального туризма также может пострадать из-за длительных ограничений на поездки в Азиатско-Тихоокеанский регион и Америку из-за появления новых штаммов вируса, для которых имеющиеся вакцины окажутся менее эффективными или неэффективными против новых мутаций. Ожидается, что число прибытий туристов в эти регионы достигнет 326 млн и 136 млн соответственно в 2024 году.



Инфографика: forinsurer.com

Разбивка по регионам показывает, что доля европейского рынка с точки зрения числа прибытий туристов, как ожидается, вырастет до 55% в год. В 2024 году по сравнению с 51% в 2019 году, в то время как в Северной Америке они останутся прежними (около 10%), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизятся с 25% до 23%.

При рассмотрении различных подсекторов прогнозируется, что к 2022 году только внутренний туризм может вернуться в нормальное русло. Но это не компенсирует потери более прибыльных международных и деловых поездок, которые могут пострадать до 2023 года. Сегмент международных путешествий по-прежнему будет на 8% ниже докризисного уровня даже в 2023 году. Рост безработицы также усугубит проблему, поскольку потребители, вероятно, сократят расходы на отдых.

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