Ответственность за отсутствие специального знака страхового полиса на авто

Водители порой задаются вопросом, нужно ли прикреплять на ветровое стекло автомобиля стикер страхового полиса.
Об этом пишет Дорожный адвокат..
Вопросы возникают из-за того, что в связи с последними нововведениями стикеры ОСАГО на ветровом стекле не имеют содержательного смысла. Поскольку наличие полиса проверяется инспектором независимо от наличия стикера. Кроме того, стикер ограничивает обзорность с места водителя.
Однако, согласно п. 17.5 Закона «Об обязательном страховании…» при приобретении полиса страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (стикер).
Согласно п.1 действующему на сегодня Порядку заполнения и использования специального знака, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 19.06.2007 N7495 (зарегистрированного в Минюсте), специальный знак предназначен для визуального контроля за наличием у водителя полиса страхования.
Специальный знак закрепляется в правом верхнем углу ветрового стекла с помощью клейкой ленты.
Приказом МВД от 29.11.2007 № 451 было предусмотрено также осуществление инспектором остановки транспортных средств, на которых отсутствует специальный знак, закрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла. Однако, указанный приказ утратил силу с 11.10.2018.
В то же время, Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрен штраф за отсутствие специального знака автогражданки на ветровом стекле. Именно потому, что за отсутствие специального знака не предусмотрен штраф, работники полиции и не осуществляют контроль за его отсутствием.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены9 ч. назад - 11268 11
Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»11 ч. назад - 1656 10
Степанов обещает минимальную зарплату для врачей от 23 тысяч гривен10 ч. назад - 506 7
Депутаты и инвесторы призвали власти решить проблемы «зеленой» энергетики4 ч. назад - 269 6
Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика14 ч. назад - 1014 6
Коболев предлагает перенести новые тарифы на газ, чтобы украинцы увидели рыночные цены9 ч. назад - 11268 11
Карантин в Украине: Шмыгаль объяснил, почему не закрыли «Буковель»11 ч. назад - 1656 10
Каждый украинец имеет право на 2 га бесплатной земли5 ч. назад - 1189
Украина закончила зиму с рекордными запасами газа в хранилищах — инфографика14 ч. назад - 1014 6
Шмыгаль назвал пять требований к Украине для получения транша МВФВчера, 21:02 - 975 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 622 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1091
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2244
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1938 9
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1754 5