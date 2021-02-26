0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 279 0

Ответственность за отсутствие специального знака страхового полиса на авто

Ответственность за отсутствие специального знака страхового полиса на авто

Водители порой задаются вопросом, нужно ли прикреплять на ветровое стекло автомобиля стикер страхового полиса.

Об этом пишет Дорожный адвокат..

Вопросы возникают из-за того, что в связи с последними нововведениями стикеры ОСАГО на ветровом стекле не имеют содержательного смысла. Поскольку наличие полиса проверяется инспектором независимо от наличия стикера. Кроме того, стикер ограничивает обзорность с места водителя.

Однако, согласно п. 17.5 Закона «Об обязательном страховании…» при приобретении полиса страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (стикер).

Согласно п.1 действующему на сегодня Порядку заполнения и использования специального знака, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 19.06.2007 N7495 (зарегистрированного в Минюсте), специальный знак предназначен для визуального контроля за наличием у водителя полиса страхования.

Специальный знак закрепляется в правом верхнем углу ветрового стекла с помощью клейкой ленты.

Приказом МВД от 29.11.2007 № 451 было предусмотрено также осуществление инспектором остановки транспортных средств, на которых отсутствует специальный знак, закрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла. Однако, указанный приказ утратил силу с 11.10.2018.

В то же время, Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрен штраф за отсутствие специального знака автогражданки на ветровом стекле. Именно потому, что за отсутствие специального знака не предусмотрен штраф, работники полиции и не осуществляют контроль за его отсутствием.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня состоялся официальный запуск камер автоматической фиксации нарушений ПДД.
  • Владельцам автомобилей предоставляют возможность обжаловать штраф, подав заявку на сайте court.gov.ua, нажав на кнопку «Официальный электронный адрес». Для этого необходимо будет иметь электронный ключ и некоторые юридические знания.
  • Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения.
  • Увеличено штраф за управление или передачу управления ТС: повторное в течение года – 40 800 грн с лишением права управления ТС на срок от 5 до 7 лет (возможно также возмездное изъятие ТС).

ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы?

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.