Ответственность за отсутствие специального знака страхового полиса на авто

Водители порой задаются вопросом, нужно ли прикреплять на ветровое стекло автомобиля стикер страхового полиса.

Об этом пишет Дорожный адвокат..

Вопросы возникают из-за того, что в связи с последними нововведениями стикеры ОСАГО на ветровом стекле не имеют содержательного смысла. Поскольку наличие полиса проверяется инспектором независимо от наличия стикера. Кроме того, стикер ограничивает обзорность с места водителя.

Однако, согласно п. 17.5 Закона «Об обязательном страховании…» при приобретении полиса страховая компания обязана бесплатно выдать специальный знак (стикер).

Согласно п.1 действующему на сегодня Порядку заполнения и использования специального знака, утвержденного распоряжением Нацкомфинуслуг от 19.06.2007 N7495 (зарегистрированного в Минюсте), специальный знак предназначен для визуального контроля за наличием у водителя полиса страхования.

Специальный знак закрепляется в правом верхнем углу ветрового стекла с помощью клейкой ленты.

Приказом МВД от 29.11.2007 № 451 было предусмотрено также осуществление инспектором остановки транспортных средств, на которых отсутствует специальный знак, закрепленный в правом верхнем углу ветрового стекла. Однако, указанный приказ утратил силу с 11.10.2018.

В то же время, Кодексом об административных правонарушениях не предусмотрен штраф за отсутствие специального знака автогражданки на ветровом стекле. Именно потому, что за отсутствие специального знака не предусмотрен штраф, работники полиции и не осуществляют контроль за его отсутствием.

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