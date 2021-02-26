Сколько будет «стоить» водителю остановка на месте для инвалида

Водителям иногда приходится сделать остановку «на несколько минут» на месте с обозначением «Водитель с инвалидностью». Так как часто свободны только эти места.
Об этом сообщает Дорожный адвокат.
Однако, водитель и не догадывается, что большую часть смены патрульные полицейские или инспекторы по парковке проводят именно в патрулировании центральной части города в поиске нарушений требований остановки или стоянки.
Поэтому у водителя, сделавшего остановку на месте для инвалида, есть большие шансы пообщаться с полицейским или инспектором по парковке.
Напомним: Согласно ч.5 ст. 122 КУоАП «Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака „Водитель с инвалидностью“ — влекут за собой штраф от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан».
Как видите, ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших.
В частности, остановка или стоянка на местах для водителей с инвалидностью влечет за собой штраф от 1020 до 1700 гривен.
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