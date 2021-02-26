0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 167 0

Сколько будет «стоить» водителю остановка на месте для инвалида

Сколько будет «стоить» водителю остановка на месте для инвалида

Водителям иногда приходится сделать остановку «на несколько минут» на месте с обозначением «Водитель с инвалидностью». Так как часто свободны только эти места.

Об этом сообщает Дорожный адвокат.

Однако, водитель и не догадывается, что большую часть смены патрульные полицейские или инспекторы по парковке проводят именно в патрулировании центральной части города в поиске нарушений требований остановки или стоянки.

Поэтому у водителя, сделавшего остановку на месте для инвалида, есть большие шансы пообщаться с полицейским или инспектором по парковке.

Напомним: Согласно ч.5 ст. 122 КУоАП «Остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), а также создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, в остановке или стоянке управляемых ими транспортных средств, неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака „Водитель с инвалидностью“ — влекут за собой штраф от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан».

Как видите, ответственность за нарушение правил остановки на местах для инвалидов является одной из крупнейших.

В частности, остановка или стоянка на местах для водителей с инвалидностью влечет за собой штраф от 1020 до 1700 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла законопроект, которым предлагается усилить ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Минимальный штраф за самые распространенные нарушения предлагают повысить до 510 гривен. Такое наказание хотят ввести за: не пристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста; неосвещенный номерной знак; разговор по телефону за рулем без гарнитуры; нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

ДТП. Что делать и можно ли покрыть расходы?

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.