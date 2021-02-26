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Visa и MasterCard повысят комиссии для бизнеса

Visa и MasterCard повысят комиссии для бизнеса

Платежные системы Visa и Mastercard с апреля 2021 года планируют повысить комиссии на некоторые операции по кредитным картам.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что компании повысят плату за некоторые онлайн-транзакции, Mastercard в свою очередь увеличит межбанковские комиссии для большинства премиальных кредитных карт при совершении покупок в супермаркетах, Visa же повысит комиссии для ресторанов. При этом большая вероятность того, что повышения коснутся предпринимателей, которые получают заказы по кредитным картам онлайн.

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«WSJ отмечает, что переход клиентов на покупки в интернете во время пандемии — тенденция, которая поддерживает бизнес на плаву в то время, как люди не хотят ходить в магазины. «Но комиссии за операции, которые продавцы платят при оплате онлайн-покупок картой, чаще всего выше, нежели обычные», — пишет издание.

В материале также говорится, что сами компании объясняют рост комиссий тем, что они помогают покрыть расходы на инновации и предотвращение мошенничества. Впрочем, рост должен был начаться еще в прошлом году, но Visa и Mastercard отложили их из-за пандемии. Стоит также добавить, что на данный момент продавцы платят платежным системам около 2% от стоимости покупок их клиентов.

«Мы с осторожностью рассматриваем условия введения изменений комиссий на рынке США, и даже если такие изменения будут введены, они не будут распространяться на украинский рынок. Нашей главной целью остаётся развитие безналичных оплат, которые предоставляют преимущества всем, обеспечивая удобство, безопасность и прозрачность, и развивая цифровую экономику», – прокомментировали нам в Mastercard.

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По материалам The page
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