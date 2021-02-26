Рада увеличила гарантированный размер алиментов

Народные депутаты в первом чтении одобрили законопроект № 3881, который увеличивает минимальный размер алиментов.
За принятие законопроекта № 3881 в первом чтении проголосовали 339 депутатов
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что семейное законодательство предусматривает дополнительные алиментные обязательства, которые возлагаются на родственников ребенка — в случае, если родители не могут платить алименты.
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В 2017 году минимальный размер алиментов от родителей был увеличен с 30% прожиточного минимума для ребенка — до 50%. Вместо этого для детей, имеющих право на получение алиментов от других членов семьи и родственников, размер алиментов остается на уровне 30% прожиточного минимума.
По состоянию на 2020 год минимальный гарантированный размер алиментов на ребенка, который может быть взыскан с родителей, составляет от 929,50 до 1159 грн. Размер алиментов от других родственников не может быть меньше, чем 557,70−695,40 грн.
Законопроект № 3881 устанавливает единый минимальный размер алиментов. Он не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
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