Тарифы и гарантии по вкладам: О чем банки должны информировать клиента

Клиенты украинских банков имеют право знать информацию о стоимости услуг банка и системе гарантирования вкладов. Это право предусмотрено законодательством Украины.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.

«Информация, в зависимости от ее вида, размещается банком в месте предоставления услуг вкладчикам и/или на своем сайте, или путем размещения рекламы банковских услуг, или любым другим способом», — говорится в сообщении.

О чем именно банк должен информировать клиента:

об условиях и порядке деятельности банка;

перечне банковских услуг, порядке и условиях их предоставления, договорах;

стоимости, цене/тарифах, размере платы (процентов) за банковские услуги, в зависимости от ее вида;

механизмах защиты прав потребителей банковских услуг;

системе гарантирования вкладов физических лиц и т. д.

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Непредоставление, несвоевременное предоставление вкладчику определенной законодательством информации об условиях предоставления банковских услуг или предоставление недостоверной информации о банковской услуге влекут за собой ответственность, установленную законом.

Справка Finance.ua:

Национальный банк установил дополнительные требования к банковским договорам для раскрытия полной информации об услугах. Речь идет о требованиях к договорам о потребительском кредите, вкладе (депозите), а также открытии и ведении текущего счета.

Главной и самой позитивной новостью конца 2020 года является сентябрьское решение Совета финансовой стабильности, согласно которому Фонд гарантирования реструктуризирует свои долги перед Министерством финансов. В ФГВФЛ выразили надежду, что это произойдет уже в I полугодии 2021 года.

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