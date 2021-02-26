Тарифы и гарантии по вкладам: О чем банки должны информировать клиента

Клиенты украинских банков имеют право знать информацию о стоимости услуг банка и системе гарантирования вкладов. Это право предусмотрено законодательством Украины.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц на странице в Facebook.
«Информация, в зависимости от ее вида, размещается банком в месте предоставления услуг вкладчикам и/или на своем сайте, или путем размещения рекламы банковских услуг, или любым другим способом», — говорится в сообщении.
О чем именно банк должен информировать клиента:
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Непредоставление, несвоевременное предоставление вкладчику определенной законодательством информации об условиях предоставления банковских услуг или предоставление недостоверной информации о банковской услуге влекут за собой ответственность, установленную законом.
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