Какие автомобили покупали украинцы в феврале (инфографика)

В феврале украинский авторынок продолжил начавшийся в январе спад продаж.
Об этом свидетельствует аналитика AUTO-Consulting.
Усилиями всех операторов в завершающийся зимний месяц было продано 6 443 новых автомобиля, что на 8% меньше прошлогоднего показателя. Но есть и позитивные новости.
По сравнению с январскими продажами, рынок вырос на 12%. А большинство брендов из ТОП-20 нарастили свои продажи.
Самые популярные автомобили. Первое место в феврале снова за Toyota. Совсем немного отстали продажи Renault, хоть и прибавили почти 20% к январским показателям.
В ТОП-3 авторынка также попала Skoda, предлагая выгодные цены на внедорожники и кроссоверы. Позиция Kia также без изменений по сравнению с январскими показателями.
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Hyundai в свою очередь прибавил две позиции в рейтинге продаж и +20% в продажах. Сразу на 6 пунктов выросли продажи Volkswagen, фактически удвоив результаты января.
Также в ТОП-10 входят Suzuki, Mazda и Mitsubishi.
Лучшие авто премиум-класса. Среди премиальных брендов на первом месте BMW, на втором – Lexus. Mercedes-Benz и Audi продемонстрировали одинаковые продажи в феврале.
Среди моделей лидеров продаж уже традиционно борьба ведется между кроссоверами Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage. В таком порядке они и разместились в февральском рейтинге.
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