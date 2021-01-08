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Какие автомобили чаще всего покупали украинцы в прошлом году (инфографика)

Какие автомобили чаще всего покупали украинцы в прошлом году (инфографика)

За 12 месяцев 2020 года украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США. Об этом говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.

В тройку самых популярных автомобильных брендов вошли Renault, Toyota и Kia. Доля этих брендов в прошлом году составила 40%.

Самые популярные авто разных сегментов:

  • чаще всего украинцы покупали кроссоверы: за 12 месяцев зарегистрировали почти 62 тыс. авто такого типа, а их доля превысила 70%. В рейтинге моделей первые 3 места по количеству зарегистрированных авто получили именно кроссоверы: Toyota RAV4, Renault Duster и Kia Sportage;
  • в 2020 году регистрировали и автомобили премиум-сегмента. За год украинцы приобрели по 240 машин Mercedes-Benz G-Class и Range Rover Land Rover. В прошлом году также регистрировали Porsche Panamera (50 авто), Bentley Continental GT (15 авто), Rolls-Royce Cullinan (10 авто), Wraith (4 авто), Phantom (2 авто), Bentley Bentayga (10 авто), Lexus LS (7 авто), Aston Martin DBX (4 авто), DBS (1 авто) и BMW 8-Series Convertible (3 авто).

Влияние пандемии на авторынок. Из-за карантина в Украине в апреле резко снизились продажи новых машин. Тогда автодилерам удалось реализовать лишь 3,7 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в декабре зарегистрировали 9,7 тыс. новых авто, что превышает 10% от общего количества продаж.

Марки-бестселлеры:

  • Renault (за 12 месяцев в Украине зарегистрировали 14,3 тыс. авто на общую сумму 220 млн долларов США);
  • Toyota (13,2 тыс. авто на сумму 465 млн долларов);
  • Kia (6,1 тыс. авто на сумму 123 млн долларов);
  • Skoda (4,9 тыс. авто на сумму 118 млн долларов);
  • Hyundai (4 тыс. авто на сумму 92 млн долларов).

Самый популярный ценовой сегмент – авто стоимостью от 17 до 35 тыс. долларов США без учета цены дополнительного оборудования.

Города. Наибольшее количество авто зарегистрировали в прошлом году в Киеве. В столице приобрели почти 34 тыс. новых автомобилей в 1 млрд долларов США, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. В ТОП-5 городов, где зарегистрировали больше всего новых авто, вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов.

По материалам Finance.UA
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