Какие автомобили чаще всего покупали украинцы в прошлом году (инфографика)

За 12 месяцев 2020 года украинцы приобрели в автосалонах 85 тыс. авто на общую сумму 2,6 млрд долларов США. Об этом говорится в рейтинге сайта по продаже автомобилей RST.ua.
В тройку самых популярных автомобильных брендов вошли Renault, Toyota и Kia. Доля этих брендов в прошлом году составила 40%.
Самые популярные авто разных сегментов:
Влияние пандемии на авторынок. Из-за карантина в Украине в апреле резко снизились продажи новых машин. Тогда автодилерам удалось реализовать лишь 3,7 тыс. новых автомобилей. Для сравнения, в декабре зарегистрировали 9,7 тыс. новых авто, что превышает 10% от общего количества продаж.
Марки-бестселлеры:
Самый популярный ценовой сегмент – авто стоимостью от 17 до 35 тыс. долларов США без учета цены дополнительного оборудования.
Города. Наибольшее количество авто зарегистрировали в прошлом году в Киеве. В столице приобрели почти 34 тыс. новых автомобилей в 1 млрд долларов США, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. В ТОП-5 городов, где зарегистрировали больше всего новых авто, вошли Днепр, Харьков, Одесса и Львов.
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