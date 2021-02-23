80% работодателей готовы взять на работу кандидатов без высшего образования

Наличие высшего образования у соискателей крайне важна только для пятой части работодателей.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Work.ua.
Что показал опрос:
Из этих 80% работодатели отметили:
Инфографика: Work.ua
«Поэтому если вы во всем подходите на выбранную вакансию, кроме наличия высшего образования, возможно, стоит действовать решительно и таки отправить резюме», — добавили в компании.
Напомним, Кабинет министров предлагает узаконить труд фрилансеров. Такой законопроект правительство одобрило на заседании в среду.
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