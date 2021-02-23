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80% работодателей готовы взять на работу кандидатов без высшего образования

80% работодателей готовы взять на работу кандидатов без высшего образования

Наличие высшего образования у соискателей крайне важна только для пятой части работодателей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Work.ua.

Что показал опрос:

  • 20% участников опроса отметили, что и в вакансиях указывают требование «высшее образование», и в резюме пункт «образование» проверяют, а кандидатов без диплома вовсе не рассматривают;
  • значительно больше группа работодателей (всего 80%) не придает наличию вузовского образования у работников такого значения.

Из этих 80% работодатели отметили:

  • 42% – что высшее образование — это, конечно же, хорошо, и в их вакансиях такой пункт присутствует, однако отзывы кандидатов без диплома они охотно рассматривают;
  • 38% – что есть ли диплом у соискателя или его нет — вообще не важно.


Инфографика: Work.ua

«Поэтому если вы во всем подходите на выбранную вакансию, кроме наличия высшего образования, возможно, стоит действовать решительно и таки отправить резюме», — добавили в компании.

Напомним, Кабинет министров предлагает узаконить труд фрилансеров. Такой законопроект правительство одобрило на заседании в среду.

Справка Finance.ua:

  • Каждый третий зарегистрированный в Киеве безработный молодой человек в возрасте до 35 лет. Еще столько же — граждане в возрасте от 35 до 44 лет.
  • С начала 2021 года количество вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, составило более 133 тыс. единиц.
  • Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4051 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».

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По материалам Finance.UA
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