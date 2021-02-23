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Маск потерял 14 млрд долларов из-за падения акций техкомпаний

Маск потерял 14 млрд долларов из-за падения акций техкомпаний

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял за последние сутки почти 14 млрд долларов из-за падения акций Tesla. Его состояние оценивается в 176 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Маск находится на втором месте в списке миллиардеров по версии Bloomberg. На первой строчке рейтинга самых богатых находится основатель Amazon Джефф Безос (180 млрд долларов), который потерял за день 5,5 млрд долларов.

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Состояние Маска снижается на фоне падения акций по всему миру. Индекс Dow Jones 25 февраля упал на 1,75%, в то время как S&P 500 потерял 2,45%, а Nasdaq потерял 3,52%, что стало самым большим падением за почти четыре месяца для высокотехнологичного индекса.

Все технологические компании пострадали, причем больше всего упали акции Apple Inc, Tesla Inc, Amazon.com Inc, NVIDIA Corp и Microsoft Corp.

Рынки хеджировали риск более раннего повышения ставок Федеральной резервной системой, хотя официальные лица на этой неделе пообещали, что любое движение будет надолго.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до годового максимума 1,614% – более чем на 40 базисных пунктов за месяц, что стало самым большим ростом с 2016 года.

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Даже предположение о возможном прекращении потока сверхдешевых денег вызвала дрожь на мировых фондовых рынках, которые регулярно достигают рекордных максимумов

Рост доходности казначейских облигаций также вызвал потрясения на развивающихся рынках, которые опасались, что более высокая доходность, предлагаемая в Соединенных Штатах, может привлечь средства.

По материалам РБК-Украина
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