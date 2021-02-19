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Илон Маск объяснил, что такое деньги

Илон Маск объяснил, что такое деньги

Между миллиардером и основателем крупнейшей автомобильной корпорации Tesla Илоном Маском и известным биткойн-скептиком и сторонником золота Питером Шиффом возник спор, который стал достоянием общественности.

Как сообщает Дело со ссылкой на ForkLog, спор между богачами возник из-за биткойна. CEO Euro Pacific Capital сослался на недавний твит Маска, где тот назвал биткойн «такой же чушью, как и фиат».

«Я согласен и просто думаю, что биткойн, который является цифровым фиатом, даже большая чушь, чем бумажный фиат, выпущенный центральными банками. Золото — это не чушь. Это настоящие деньги и лучше обоих!» — заявил Шифф.

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Электронное письмо с сообщением, что у вас есть золото, не означает физического владения металлом, заметил Маск в ответ. Таким же образом можно владеть криптовалютой, добавил он.

«Деньги — это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться до того, что минимизирует и то, и другое», — заключил глава Tesla.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 18 февраля 2021 года вернул себе звание самого богатого человека в мире.

По материалам Дело
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