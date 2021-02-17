Дело ПриватБанка: за Яценко внесли залог в 52 миллиона

За экс-заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко внесли 52 млн грн залога.
Об этом сообщила пресс-секретар Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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«За Владимира Яценко внесли залог в размере 52 млн 210 тыс. грн», — сказала она.
Накануне ВАКС применил к Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток, то есть до 22 апреля.
В то же время решением суда бывшему топ-менеджеру ПриватБанка была определена возможность внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн.
Трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенному по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет о бывшем председателе правления банка Александре Дубилете, бывшем первом заместителе председателя правления Владимире Яценко и первом заместителе председателя правления СК «Ингосстрах» (Днепр) Елене Бичихине.
Ранее СМИ распространили информацию о задержании работниками НАБУ первого заместителя председателя правления ПриватБанка 2016 года Владимира Яценко.
По оперативной информации, бывший чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днипра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где было начато проведение неотложных следственных действий.
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