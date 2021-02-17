Дело ПриватБанка: ВАКС отправил Яценко под стражу на два месяца

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом решили во время заседания ВАКС.
Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 года включительно. Альтернативой аресту суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. Прокуроры требовали для него залог в размере 137 миллионов.
Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы — защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, делает неверным утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины".
Поездка к врачу в Вене, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.
Адвокаты приобщили к жалобе о задержании Яценко новость на «Украинской правде», опубликованную 22 февраля в 14:13, а в протоколе время задержания указано 14:25: «Журналисты уже размещали фотографии о задержании раньше, чем время, указанное в протоколе».
Адвокаты отмечают, что «самолеты так быстро не заказываются», то есть полет на 22 февраля заказали днем ранее. Сам Яценко отметил, что с начала карантина всегда пользовался только арендованными самолетами и это не исключение: «То есть, считать, что детектив подписал 22-го сообщение (о подозрении — ред.), Яценко стало известно, и он сразу сел в самолет — такое невозможно вообще».
Защита апеллировал, что Яценко 51 год, у него есть определенные болезни сердца и есть документы с диагнозом, поэтому отмечали, что он относится к группе риска из-за COVID-19 и содержание в изоляторе создаст дополнительные риски.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 4321 15
За пять лет «Большая стройка» увеличит ВВП Украины на 2,2% — КШЭВчера, 14:32 - 502 9
Раскрыта новая схема мошенничества в мобильном банкингеПозавчера, 12:11 - 2336 9
Сегодня в Украине начинается процесс вакцинации против COVID-19 — СтепановВчера, 10:45 - 479 7
«Укрзализныця» запускает «челночные электрички»Вчера, 08:32 - 9418 5
Налоговая открыла данные о ФЛП с долгами по ЕСВВчера, 16:35 - 8257
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуВчера, 16:03 - 6516 1
Засчитается ли в стаж отпуск по уходу за ребенком до 6 летВчера, 14:02 - 5873 1
Bitcoin упал на $10 тысячВчера, 10:15 - 4321 15
Цены на жилье: сколько стоит купить квартиру в Киеве (инфографика)Вчера, 10:01 - 2842
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью светаПозавчера, 12:57 - 779
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 882 3
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 893 5
Марсоход NASA Perseverance сел на Марсе19.02.2021, 10:04 - 699 3
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)17.02.2021, 10:15 - 292