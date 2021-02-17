Дело ПриватБанка: ВАКС отправил Яценко под стражу на два месяца

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом решили во время заседания ВАКС.

Мера пресечения в виде содержания под стражей предварительно будет действовать до 22 апреля 2021 года включительно. Альтернативой аресту суд определил залог в размере 52 миллионов 210 тысяч гривен. Прокуроры требовали для него залог в размере 137 миллионов.

Адвокаты утверждали, что Яценко вылетел из Днепра в Вену на плановый осмотр у врача, но не назвали диагноз. По их словам, справка была выдана австрийским врачом еще 2 февраля. Яценко якобы планировал вернуться в Украину, поскольку 25 февраля он с женой и детьми должен был лететь на отдых на Мальдивы — защита предоставила билеты и ваучеры на отдых, который должен был длиться до 13 марта. Все это, по словам адвоката, делает неверным утверждение прокуроров о том, что Яценко хотел бежать из Украины".

Поездка к врачу в Вене, отмечается, должна была быть двенадцатой за последние годы.

Адвокаты приобщили к жалобе о задержании Яценко новость на «Украинской правде», опубликованную 22 февраля в 14:13, а в протоколе время задержания указано 14:25: «Журналисты уже размещали фотографии о задержании раньше, чем время, указанное в протоколе».

Адвокаты отмечают, что «самолеты так быстро не заказываются», то есть полет на 22 февраля заказали днем ​​ранее. Сам Яценко отметил, что с начала карантина всегда пользовался только арендованными самолетами и это не исключение: «То есть, считать, что детектив подписал 22-го сообщение (о подозрении — ред.), Яценко стало известно, и он сразу сел в самолет — такое невозможно вообще».

Защита апеллировал, что Яценко 51 год, у него есть определенные болезни сердца и есть документы с диагнозом, поэтому отмечали, что он относится к группе риска из-за COVID-19 и содержание в изоляторе создаст дополнительные риски.