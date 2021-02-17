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Главные помехи для развития бизнеса в Украине

Главные помехи для развития бизнеса в Украине

В Украине существенно ухудшились настроения малого бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

В частности, в прошлом году индекс настроений упал до 2,38 балла из 5 возможных. Такие показатели — самые низкие за период с 2017 года.

При этом 80% предпринимателей считают экономическую ситуацию неблагоприятной для ведения бизнеса. Главные причины — низкая покупательная способность населения, карантин и налоговая нагрузка.

Традиционный лидер этого антирейтинга — налоговая нагрузка — сейчас оказалась на третьем месте. В 2020 году ухудшились не только настроения, но и ожидания. Только четверть респондентов надеются на улучшение дел в течение ближайших полгода.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко рассказала о будущем уменьшении зарплат работникам.

«Количество оптимистов существенно уменьшилось. Некоторая часть бизнеса все же планируют сократить зарплаты своих работников. И это весьма тревожная тенденция. Потому что, с одной стороны, они будут снижать зарплаты, но с другой стороны, основной помехой для их бизнеса является именно низкая покупательная способность, которая формируется, в том числе, за счет зарплат, которые люди получают», — рассказала она.

Довідка Finance.ua:

  • Напомним, Нацполицию уполномочили штрафовать бизнес. В Украине возобновляются проверки бизнеса. В январе многие предприятия уже получили уведомления о проведении плановых проверок Гоструда и налоговой службы.
  • Ранее у бизнес-омбудсмена озвучили растущую проблему украинских предпринимателей. Чаще всего бизнес жаловался на действия таких госорганов (90% от всех обращений): налоговых — 68%; правоохранительных — 12%; государственных регуляторов — 5%; таможни — 3%; местных органов власти — 2%.
По материалам Сегодня
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