Главные помехи для развития бизнеса в Украине

В Украине существенно ухудшились настроения малого бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.

В частности, в прошлом году индекс настроений упал до 2,38 балла из 5 возможных. Такие показатели — самые низкие за период с 2017 года.

При этом 80% предпринимателей считают экономическую ситуацию неблагоприятной для ведения бизнеса. Главные причины — низкая покупательная способность населения, карантин и налоговая нагрузка.

Традиционный лидер этого антирейтинга — налоговая нагрузка — сейчас оказалась на третьем месте. В 2020 году ухудшились не только настроения, но и ожидания. Только четверть респондентов надеются на улучшение дел в течение ближайших полгода.

Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко рассказала о будущем уменьшении зарплат работникам.

«Количество оптимистов существенно уменьшилось. Некоторая часть бизнеса все же планируют сократить зарплаты своих работников. И это весьма тревожная тенденция. Потому что, с одной стороны, они будут снижать зарплаты, но с другой стороны, основной помехой для их бизнеса является именно низкая покупательная способность, которая формируется, в том числе, за счет зарплат, которые люди получают», — рассказала она.

Довідка Finance.ua:

Напомним, Нацполицию уполномочили штрафовать бизнес. В Украине возобновляются проверки бизнеса. В январе многие предприятия уже получили уведомления о проведении плановых проверок Гоструда и налоговой службы.