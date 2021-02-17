Главные помехи для развития бизнеса в Украине

В Украине существенно ухудшились настроения малого бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией.
В частности, в прошлом году индекс настроений упал до 2,38 балла из 5 возможных. Такие показатели — самые низкие за период с 2017 года.
При этом 80% предпринимателей считают экономическую ситуацию неблагоприятной для ведения бизнеса. Главные причины — низкая покупательная способность населения, карантин и налоговая нагрузка.
Традиционный лидер этого антирейтинга — налоговая нагрузка — сейчас оказалась на третьем месте. В 2020 году ухудшились не только настроения, но и ожидания. Только четверть респондентов надеются на улучшение дел в течение ближайших полгода.
Исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко рассказала о будущем уменьшении зарплат работникам.
«Количество оптимистов существенно уменьшилось. Некоторая часть бизнеса все же планируют сократить зарплаты своих работников. И это весьма тревожная тенденция. Потому что, с одной стороны, они будут снижать зарплаты, но с другой стороны, основной помехой для их бизнеса является именно низкая покупательная способность, которая формируется, в том числе, за счет зарплат, которые люди получают», — рассказала она.
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