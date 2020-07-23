У бизнес-омбудсмена озвучили растущую проблему украинских предпринимателей

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Во втором квартале текущего года Совет бизнес-омбудсмена (СБО) рассмотрел 385 обращений предпринимателей, которые жаловались на нарушения госорганов, и закрыл 297 расследований.
Об этом сообщила пресс-служба совета.
Чаще всего бизнес жаловался на действия таких госорганов (90% от всех обращений):
В апреле-июне активизировалась проблема включения предприятий в список рисковых налогоплательщиков. В СБО поступили 64 жалобы, что на треть больше по сравнению с первым кварталом текущего года и в четыре раза превышает показатели за тот же период прошлого года.
“Прежде всего, список рисковых налогоплательщиков должен использоваться для отслеживания компаний, причастных к незаконным махинациям с НДС”, – подчеркнул бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
По его словам, критерии отнесения предприятий к такому перечню часто являются непонятными, а инструмент используется не по назначению, и это создает необоснованное давление на бизнес.
Также подчеркивается, что вследствие карантинного моратория количество обжалований результатов налоговых проверок (55 жалоб) уменьшилось на 39% по сравнению с первым кварталом. В то же время проблема невыполнения госорганами судебных решений оставалась актуальной для предпринимателей – подана 21 жалоба.
Почти три четверти обращений поступили от представителей малого и среднего бизнеса.
Наибольшее число обращений в таких отраслях:
К тому же в СБО анонсировали новое системное исследование об администрировании налогов. По состоянию на 1 июля поступила 4241 такая жалоба, что составляет 57,5% от общего количества.
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