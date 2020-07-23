Украинский бизнес на карантине: статистика за июль (инфографика)

Украинский бизнес начинает выходить из карантина. За период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. С этого времени показатели украинского бизнеса начинают расти.

Об этом свидетельствует аналитика от Opendatabot.

Количество вакансий:

с апреля количество активных вакансий увеличилось почти на 50%. Сейчас на Work.ua 46 тысяч активных вакансий;

на 5 апреля на сервисе поиска работы для ІТ-специалистов Djinni было опубликовано 4 216 вакансий. С тех пор количество активных вакансий на Djinni выросло до 7 тысяч;

украинцы все чаще ищут работу за рубежом: в топе стран Польша, Чехия и Германия. Украинцам все чаще предлагают работу за рубежом. В начале лета на сайте Jooble было зафиксировано 6,7 тысяч вакансий, связанных с трудоустройством в других странах. С этого времени количество таких вакансий выросло и сейчас составляет почти 8 тысяч.



Инфографика: Opendatabot

Новые регистрации бизнеса:

на 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти втрое;

с июня регистрация ФЛП стабилизировалась. Еженедельно в Украине регистрируется около 5,5 тысячи новых предпринимателей;

на 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около тысячи компаний. Уже через две недели (26 марта) зарегистрировалось всего 435 новых компаний;

на этой неделе было зарегистрировано 1070 компаний.



Инфографика: Opendatabot

Оборот заведений:

сейчас в Украине работает 88% ресторанов;

обороты заведений общественного питания во время карантина упали до 22%. С 26 апреля они начали восстанавливаться;

сейчас обороты кафе и ресторанов восстановились на 87%.



Инфографика: Opendatabot

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