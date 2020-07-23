Бизнес получит дополнительный финансовый инструмент – «Факторинг Хаб»

Для малого и среднего бизнеса в Украине создали онлайн-платформу «Факторинг Хаб», благодаря которой бизнес получит дополнительный финансовый инструмент.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

“Поддержка малого и среднего бизнеса – один из приоритетов Правительства, поэтому нам важно расширять программы поддержки действенными механизмами. В этом смысле мы рассматриваем факторинг как дополнительный мощный инструмент, благодаря которому бизнес, особенно микро- и малый бизнес получит новые способы финансирования и больше возможностей для развития”, – отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Задачи проекта:

расширение рынка сбыта продукции малого бизнеса через участие в публичных закупках. Речь прежде всего о бизнесе, который сейчас не рассматривает публичные закупки как рынок сбыта из-за неприемлемости условий расчетов (60+дней), невозможности таким образом кредитовать заказчика и ограниченного доступа к банковскому кредитованию оборотного капитала особенно сейчас, в период кризиса, вызванного пандемией COVID -19;

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развитие альтернативных способов финансирования. Торговое финансирование и факторинг является типичным решением доступа к финансированию оборотного капитала в рамках осуществления торговых операций. Факторинг наиболее эффективен для малых предприятий, которые испытывают финансовые трудности в связи с несвоевременным погашением долгов заказчиками и ограниченностью других доступных источников финансирования;

развитие автоматизированных онлайн-платформ. Контекст пандемии COVID -19 обязывает правительство обеспечить максимально простой онлайн доступ к ключевым ресурсам и рынкам сбыта для МСП .

Условия пользования:

онлайн-платформа позволяет предпринимателю подать заявку на участие в публичных закупках и получить предложения безрегрессного факторинга от банка;

МСП оставляет за собой право принять или отклонить предложенные банком условия безрегрессного факторинга. Благодаря информации о платежной дисциплине заказчиков и интеграции открытых данных системы Прозорро банк тратит минимум ресурсов для оценки кредитного риска заказчика;

предложение банка предусматривает предоставление именно безрегрессного факторинга, когда банк принимает на себя риски неоплаты со стороны заказчика, и предусматривает получение финансирования – до 98% от суммы сделки без требования дополнительного обеспечения и 100% получение услуги онлайн. Участие в платформе является бесплатным для МСП и заказчиков.

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