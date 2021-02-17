В Украине предлагают не отправлять «письма счастья» нарушителям, которые оплатили штраф сразу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5058, которым предлагается направлять «письма счастья» только тем водителям, которые в течение 15 дней со дня вынесения постановления о наложении админвзыскания не оплатили штраф.
Зачем? Сейчас для нарушителей, которые платят штраф в первые 10 дней, действует 50% скидка. Поэтому абсолютное большинство автолюбителей, не дожидаясь «писем счастья», в первые дни после нарушения выполняют вынесенные постановления и оплачивают штрафы в личном кабинете водителя ГСЦ МВД, по сообщению об административных правонарушениях, оставленному на лобовом стекле транспортного средства, или используют различные электронные сервисы, незамедлительно информирующие о привлечении к ответственности.
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В то же время, согласно Кодексу об административных правонарушениях, оригинал постановления о привлечении к админ. ответственности независимо от погашения штрафа обязательно направляется на почтовый адрес владельца транспортного средства, принадлежащего пользователю (водителю).
Проблема. То есть водители после оплаты штрафа и выполнения соответствующего постановления через некоторое время получают то же постановление снова. В постановлении не указывается, что штраф уже оплачен, поэтому некоторые граждане получают дополнительный стресс и оплачивают штраф еще раз.
Вместе с тем, полицейские и уполномоченные от городов Украины инспекторы по парковке тратят значительные финансовые и трудовые ресурсы на печать и отправку оригинала постановления. Расходы только на печать и отправку административного постановления правонарушителю составляют 51,06 грн. (в т.ч. стоимость печати — 9,06 грн., услуги АО «Укрпочта» — 42 грн.).
Пример. Большинство штрафов сейчас накладывается за превышение скорости на 23−49 км/ч, то есть 255 грн. Но при оплате в первые 10 дней применяется скидка 50%, поэтому реально, как правило, оплачивается 127,50 грн, из которых на покрытие расходов Нацполиции идет 25,5 грн. Таким образом, расходы только на печать и отправку одного постановления на 25,56 грн. превышают компенсацию из бюджета.
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