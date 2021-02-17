Засчитается ли в стаж отпуск по уходу за ребенком до 6 лет

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуск без сохранения заработной платы засчитываются как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности.

Об этом сообщает «Блог права» в Facebook.

«В случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, женщине в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Такой отпуск предоставляется в обязательном порядке, отказать в его предоставлении работодатель права не имеет», — сказано в сообщении.

Право на такой отпуск не теряется и в случае, если мама вышла на работу (после окончания отпуска по уходу до 3 лет), но потом все же возникла необходимость оформить отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет.

Для того чтобы воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет, работодателю необходимо предоставить следующие документы:

заявление с просьбой о предоставлении такого отпуска;

справку по форме № 080−1/о, утвержденную приказом Минздрава от 11.06.2012 г. № 430.

На основании этих документов работодатель издает приказ.

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«Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса. Поскольку отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет не оплачивается, и относится к отпускам без сохранения заработной платы — период ухода за ребенком от 3 до 6 лет не включается в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту», — объяснили авторы сообщения.

Справка Finance.ua:

Заменить дополнительный отпуск на детей денежной компенсацией можно только в случае увольнения работника.

Увольнение по собственному желанию может быть двух видов: увольнение по уважительным причинам и увольнение без уважительных причин. Отличаются они тем, что в первом случае работник не обязан сообщать работодателю об увольнении за две недели. Он имеет право уволиться доже в день подачи соответствующего заявления.

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