Засчитается ли в стаж отпуск по уходу за ребенком до 6 лет

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и отпуск без сохранения заработной платы засчитываются как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по специальности.
Об этом сообщает «Блог права» в Facebook.
«В случае, если ребенок нуждается в домашнем уходе, женщине в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста. Такой отпуск предоставляется в обязательном порядке, отказать в его предоставлении работодатель права не имеет», — сказано в сообщении.
Право на такой отпуск не теряется и в случае, если мама вышла на работу (после окончания отпуска по уходу до 3 лет), но потом все же возникла необходимость оформить отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет.
Для того чтобы воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет, работодателю необходимо предоставить следующие документы:
На основании этих документов работодатель издает приказ.
«Страховой стаж — период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса. Поскольку отпуск по уходу за ребенком от 3 до 6 лет не оплачивается, и относится к отпускам без сохранения заработной платы — период ухода за ребенком от 3 до 6 лет не включается в страховой стаж для назначения пенсии по возрасту», — объяснили авторы сообщения.
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