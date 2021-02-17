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США одобрили действия Украины в отношении подозрений бывшим должностным лицам ПриватБанка

США одобрили действия Украины в отношении подозрений бывшим должностным лицам ПриватБанка

Посольство США в Украине назвало подозрения по делу ПриватБанка, объявленные Национальным антикоррупционным бюро, важным шагом в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в сообщении американского дипведомства в Твиттере.

«Одобряем НАБУ, ОГП и Украину в решительных действиях против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией», — говорится в сообщении.

Напомним, прокуратура подготовила сообщение о подозрении трем бывшим должностным лицам ПриватБанка.

В частности, сообщено о подозрении бывшему первому заместителю Председателя правления «ПриватБанка», который в понедельник пытался покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту «Борисполь», где экс-менеджер банка был задержан.

Бывшему Председателю правления банка и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя Председателя правления связанного с банком юридического лица, сообщено о подозрении способом, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Подозреваемые нанесли убытки в сумме 136 млн гривен.

По материалам Газета по-Украински
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