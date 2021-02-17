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Компания Wintershall Dea заявила, что завершила инвестиции в «Северный поток-2»

Компания Wintershall Dea заявила, что завершила инвестиции в «Северный поток-2»

Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток-2», вложив 730 млн евро. Дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется.

Об этом говорится в отчете Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год.

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США „О противодействии противникам Америки с помощью санкций“ (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в отчете.

Рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф польского регулятора UOKiK за участие европейской компании в проекте строительства «Северного потока-2» может занять 3−5 лет, утверждает компания.

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«Группа считает, что штраф не обоснован и польский антимонопольный орган применяет в данном случае нетрадиционный подход, используя широкие интерпретации определений. 5 ноября 2020 г. дочерняя компания Wintershall Dea — Nederland Transport and Trading BV (WDNTT) — обжаловала это решение в суде. Мы ожидаем, что рассмотрение апелляции займет около 3−5 лет», — говорится в отчете.

Польское ведомство 7 октября обвинило «Газпром» и европейские компании в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта «Северный поток-2». Польское антимонопольное ведомство потребовало прекратить кредитные соглашения по проекту «Северный поток-2», заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG (оператор проекта), «Газпромом» и европейскими инвесторами — OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper. Кроме того, на европейские компании наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов). При обжаловании решения польского регулятора не подлежит исполнению до вступления в силу определения суда высшего уровня.

Решение польского регулятора UOKiK в начале ноября прошлого года обжаловали все участники проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

По материалам УНН
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