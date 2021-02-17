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Для Большого строительства создадут госфонд со стартовым капиталом в 3 миллиарда долларов

Для Большого строительства создадут госфонд со стартовым капиталом в 3 миллиарда долларов

Для финансирования программы Большого строительства будет создано государственное акционерное общество — оно будет руководить инвестициями.

Об этом в ходе форума «Украина-30. Инфраструктура» рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, сообщает пресс-служба агентства.

По словам Кубракова, Государственный дорожный фонд не обеспечивает потребность финансирования для обновления, нового строительства и содержания сети дорог. Среди доступных источников дополнительного финансирования — внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.

«С прошлого года Укравтодор начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которые в Украине пока отсутствуют», — объясняет он. Таким образом в агентстве выбрали механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации.

Для управления инвестициями создается государственный фонд — акционерное общество (АО) в структуре Укравтодора. Как отмечается, это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов.

Стартовый капитал АО составляет почти 3 миллиарда долларов. Как говорят в Укравтодоре, целью будет перевести его под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекту Укравтодора и ЕБРР.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины на своем заседании 26 февраля 2020 утвердил перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет государственного фонда регионального развития (ГФРР).
  • 1 апреля Кабинет Министров утвердил условия привлечения Укравтодором кредитов на 19,27 млрд грн под государственные гарантии для строительства дорог.
По материалам УБР
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