Для Большого строительства создадут госфонд со стартовым капиталом в 3 миллиарда долларов

Для финансирования программы Большого строительства будет создано государственное акционерное общество — оно будет руководить инвестициями.
Об этом в ходе форума «Украина-30. Инфраструктура» рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков, сообщает пресс-служба агентства.
По словам Кубракова, Государственный дорожный фонд не обеспечивает потребность финансирования для обновления, нового строительства и содержания сети дорог. Среди доступных источников дополнительного финансирования — внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.
«С прошлого года Укравтодор начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которые в Украине пока отсутствуют», — объясняет он. Таким образом в агентстве выбрали механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации.
Для управления инвестициями создается государственный фонд — акционерное общество (АО) в структуре Укравтодора. Как отмечается, это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов.
Стартовый капитал АО составляет почти 3 миллиарда долларов. Как говорят в Укравтодоре, целью будет перевести его под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекту Укравтодора и ЕБРР.
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