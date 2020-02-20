Гончарук анонсировал в Украине старт "Большого строительства"

Кабинет министров Украины на своем заседании 26 февраля утвердил перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет государственного фонда регионального развития (ГФРР).

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

“Утвердили на Правительстве перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за счет государственного фонда регионального развития. Речь идет о 402 проектах, из них 206 – объекты программы “Большое строительство”, – написал Гончарук.

По словам Премьер-министра, на программы “Большого строительства” между областями Украины Министерство развития общин и территорий Украины распределит 5,2 млрд грн средств из ГФРР из 7,5 млрд грн, предусмотренных в 2020 году.

Гончарук добавил, что также правительство на сегодняшнем заседании утвердило порядок использования средств на строительство и реконструкцию: Запорожского моста, трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск на участке Одесса – Николаев – Херсон и трассы Киев – Сумы – Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.