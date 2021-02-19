Минсоцполитики перечислило 322 млн грн компенсации за электроэнергию

Правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса. Министерство социальной политики произвело перерасчет гражданам в качестве компенсации за электроэнергию.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В феврале мы ввели компенсации людям, у которых установлено электроотопление. На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тысячи граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки», — отметил Шмыгаль.

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Напомним, на заседании Верховной Рады 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для домохозяйств с электрообогревом.

Справка Finance.ua:

27 января правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех граждан, у которых установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп/кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 года фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн/кВт.ч.