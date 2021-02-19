Минсоцполитики перечислило 322 млн грн компенсации за электроэнергию

Правительство продолжает работать над решением тарифного вопроса. Министерство социальной политики произвело перерасчет гражданам в качестве компенсации за электроэнергию.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В феврале мы ввели компенсации людям, у которых установлено электроотопление. На этой неделе Министерство социальной политики уже перечислило 322 млн грн компенсации за потребленную в январе электроэнергию для более 571 тысячи граждан. Как и было обещано, государство не оставит людей без поддержки», — отметил Шмыгаль.
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Напомним, на заседании Верховной Рады 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для домохозяйств с электрообогревом.
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