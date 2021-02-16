Украина в этом году построит и запустит в космос свой спутник, — Зеленский

Украина в этом году построит и запустит спутник для мониторинга геопространственных данных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает пресс-служба офиса Президента.

Он отметил, что это «очень нужно для людей».

«Прозрачная власть должна быть прозрачной. Если вы что-то загружаете и делаете прозрачное — это должно обновляться постоянно. Оно должно быть живое. Живое — это спутник. Да, у нас пока нет своего спутника, но построим его и запустим в этом году», — пообещал президент.

При этом он отметил, что Государственное космическое агентство пока должно заключить соглашения, чтобы получать данные со спутников партнеров до тех пор, пока Украина не запустит собственный.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявлял, что Украина ведет переговоры с компанией Илона Маска SpaceX по совместному запуску спутника «Сич 2−1» в декабре 2021 года. В Государственном космическом агентстве эту информацию опровергли. В агентстве считают, что подобные заявления ставят под угрозу завершение работ по спутнику. При этом там отметили, что делают «все возможное», чтобы запуск спутника «Сич 2−1» в год 30-летия независимости Украины состоялся.

Напомним, Олег Уруский также заявил о необходимости ускорения реализации проекта по выводу собственного спутника на орбиту Земли.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет к марту 2024 года запустить в космос украинскую ракету-носитель. Для создания ракеты хотят привлекать инвесторов.