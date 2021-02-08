Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021 году

Украина ведет переговоры с компанией SpaceX по запуску отечественного спутника в конце декабря 2021 года.
Об этом рассказал вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью телеканалу «Первый Деловой».
«Реально у нас есть окно запустить наш аппарат только в декабре с помощью иностранного оператора, которым в данном случае является компания SpaceX», — рассказал Уруский.
Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с компанией по определению совместимости украинского аппарата с ракетоносителем. По словам Уруского, он лично посетил КБ «Южмаш» для проверки технического состояния спутника, который уже почти готов. «Космический аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок готовности к запуску», — отметил вице-премьер.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Минстратегпромом задачу вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Сич 2−30 (2−1)» до конца этого года.
У Украины уже были на орбите свои космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ «Сич-1», «Сич-2» и радиолокационного ДЗЗ «Океан-О». Эти космические аппараты выводились в космос в период с 1995-го по 2011 год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киев готовит апелляцию относительно отмены переименования проспекта Степана БандерыВчера, 16:32 - 1101 19
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 2794 13
Зеленский в январе получил менее тысячи долларов зарплаты8 ч. назад - 441 12
Витренко сказал, за счет чего Украина пополняет дефицит угля13 ч. назад - 1046 11
Искусственный интеллект в Украине заменит судью5 ч. назад - 668 4
Махинации с криптовалютой: украинка украла Bitcoin на 3 млн гривен8 ч. назад - 2940 2
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 2794 13
Пенсионный фонд назвал банки, которым украинцы доверили свои пенсии (инфографика)10 ч. назад - 2104
Пенсионный возраст повысят с апреля: экс-министр рассказал, нужен ли следующий шаг6 ч. назад - 2103 3
Что стоит знать о договоре аренды землиВчера, 20:02 - 1553
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)7 ч. назад - 157
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 623
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 384
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 779 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1652