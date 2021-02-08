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Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021 году

Украина договаривается со SpaceX о запуске спутника в 2021 году

Украина ведет переговоры с компанией SpaceX по запуску отечественного спутника в конце декабря 2021 года.

Об этом рассказал вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью телеканалу «Первый Деловой».

«Реально у нас есть окно запустить наш аппарат только в декабре с помощью иностранного оператора, которым в данном случае является компания SpaceX», — рассказал Уруский.

Он добавил, что сейчас ведутся переговоры с компанией по определению совместимости украинского аппарата с ракетоносителем. По словам Уруского, он лично посетил КБ «Южмаш» для проверки технического состояния спутника, который уже почти готов. «Космический аппарат практически готов. Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок готовности к запуску», — отметил вице-премьер.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Минстратегпромом задачу вывести на околоземную орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Сич 2−30 (2−1)» до конца этого года.

У Украины уже были на орбите свои космические аппараты: спутники оптического ДЗЗ «Сич-1», «Сич-2» и радиолокационного ДЗЗ «Океан-О». Эти космические аппараты выводились в космос в период с 1995-го по 2011 год.

По материалам УКРИНФОРМ
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