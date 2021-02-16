Сколько Донецкая и Луганская области потеряли из-за вооруженного конфликта с РФ

Из-за потери территорий, людей и активов, разрыва цепочек стоимости и миграции населения в результате войны с РФ экономика Донецкой и Луганской областей существенно потеряла по сравнению с остальными областями Украины.

По оценке Центра экономической стратегии, недовыработанная добавленная стоимость составила более 50 млрд долл. США (соответственно 1,2 трлн грн) за 2014−2018 годы, из которых 13,5 млрд долл. США только в 2018 году.

Это около 10% от ВВП, который Украина в целом произвела за 5 лет.

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Эти расчеты включают только недовыработанную добавленную стоимость — насколько мог бы быть большим валовой региональный продукт (ВРП) в Донецкой и Луганской областях, если бы его динамика совпадала со средней по стране. В среднем другие регионы Украины росли в год на 22% в гривневом эквиваленте за период 2013—2018 годов (хотя в долларовом выражении было падение на 2% из-за девальвации гривны).



График: ЦЭС

На графике показан средний валовой региональный продукт мирных регионов Украины и отдельно Донецкой и Луганской областей. Данные представлены в долларовом выражении, чтобы убрать влияние высокой инфляции, которая сопровождала кризис.

Если бы годовое изменение ВРП Донецкой и Луганской областей было в среднем такое же, как в других регионах Украины, то валовой региональный продукт этих двух областей вместе в 2018 году составил бы 595 млрд грн, а не 227 млрд грн, то есть потери составили около 367 млрд грн или 13,5 млрд долл. США.

В целом за весь период с 2014 по 2018 регион потерял около 1,2 трлн грн, или, если перевести в доллары по среднегодовому курсу, то 51 млрд долл. США. Это около 10% от ВВП, который Украина в целом выработала с 2014 по 2018 год.