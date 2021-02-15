Налоговая напомнила о предельном сроке уплаты налогов за IV квартал 2020 года

19 февраля 2021 года — предельный срок уплаты налоговых обязательств за IV квартал 2020 года по налогам и сборам.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. Киеве.
Какие это налоги и сборы:
Налоговая отмечает, что 19 февраля 2021 года истекает срок уплаты авансовых взносов по единому налогу физическими лицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения I и II групп за февраль. Также это последний день уплаты физическим лицом-предпринимателем налога на доходы физических лиц и военного сбора по результатам подачи годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
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