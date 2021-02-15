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Налоговая напомнила о предельном сроке уплаты налогов за IV квартал 2020 года

Налоговая напомнила о предельном сроке уплаты налогов за IV квартал 2020 года

19 февраля 2021 года — предельный срок уплаты налоговых обязательств за IV квартал 2020 года по налогам и сборам.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Какие это налоги и сборы:

  • экологический налог;
  • туристический сбор;
  • рентная плата:
    — за специальное использование лесных ресурсов;
    — за специальное использование воды;
    — за пользование недрами без рентной платы за пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
  • сбор за места для парковки транспортных средств;
  • единый налог плательщиками III группы, по результатам деклараций, поданных за IV квартал 2020 года.

Налоговая отмечает, что 19 февраля 2021 года истекает срок уплаты авансовых взносов по единому налогу физическими лицами-предпринимателями, которые избрали упрощенную систему налогообложения I и II групп за февраль. Также это последний день уплаты физическим лицом-предпринимателем налога на доходы физических лиц и военного сбора по результатам подачи годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Справка Finance.ua:

  • В соответствии с изменениями в Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» установлено, что временно штрафные санкции, определенные частью одиннадцатой ст. 25 Закона № 2464, не применяются за некоторые нарушения во время карантина.
  • С 1 января 2021 года введена новая концепция определения ответственности налогоплательщиков, которая предусматривает проведение анализа наличия умысла и вины налогоплательщика при проведении уплаты согласованной суммы налогового обязательства.

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По материалам Finance.UA
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