Интернет от Илона Маска Starlink может заработать в Украине уже в 2022 году

В ноябре 2020 года Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink в Европе в 2021 году. В Украине эта связь, по данным компании SpaceX, может появиться в 2022 году.
Читайте также: SpaceX раскрыла скорость интернета со спутников Starlink
Анонс услуги для украинской территории заметили пользователи в Twitter.
Если на сайте Starlink попробовать оформить заказ услуги, и при этом выбрать какую-нибудь из украинских локаций — появится надпись о том, что «для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году».
Напомним, компания SpaceX запустила бета-тестирование спутникового интернета Starlink в октябре 2020 года.
Кстати, спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска обошел конкурентов по скорости почти в четыре раза на стадии бета-тестирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат10 ч. назад - 2432 19
Присоединение к энергосети Европы урегулирует цены на рынке — УкрэнергоВчера, 23:31 - 659 9
Украина получила рекордные $5 млрд от ІТ-услуг11 ч. назад - 924 8
Рада приняла за основу законопроект о доступной растаможке «еврономеров»4 ч. назад - 991 6
Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за невозврата валютной выручки и махинаций при экспорте зерна — ГетманцевВчера, 20:40 - 393 3
Илон Маск анонсировал выпуск собственной криптовалюты9 ч. назад - 4545
Аналитик назвал следующую цель для цены bitcoin17 ч. назад - 2613
Самый распространенный размер зарплаты в Украине — до 6 тысяч, — Госстат10 ч. назад - 2432 19
Патрульной полиции запретили останавливать авто без основанийВчера, 19:16 - 1351
Cколько стоит снимать жилье в Киеве: цены по районам2 ч. назад - 1234
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox (видео)Вчера, 10:15 - 122
Новое устройство позволит заряжать электронику от тепла человеческого тела (видео)Позавчера, 12:16 - 333
В Швейцарии представили концепт сверхкомпактного электромобиля (фото, видео)15.02.2021, 14:06 - 1102
В Мексике на 3D-принтере печатают кварталы жилья для малообеспеченных семей (фото)14.02.2021, 10:00 - 1861 1
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)12.02.2021, 12:10 - 968