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Интернет от Илона Маска Starlink может заработать в Украине уже в 2022 году

Интернет от Илона Маска Starlink может заработать в Украине уже в 2022 году

В ноябре 2020 года Илон Маск анонсировал запуск спутникового интернета Starlink в Европе в 2021 году. В Украине эта связь, по данным компании SpaceX, может появиться в 2022 году.

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Анонс услуги для украинской территории заметили пользователи в Twitter.

Если на сайте Starlink попробовать оформить заказ услуги, и при этом выбрать какую-нибудь из украинских локаций — появится надпись о том, что «для этой территории покрытие предусматривается в 2022 году».

Напомним, компания SpaceX запустила бета-тестирование спутникового интернета Starlink в октябре 2020 года.

Кстати, спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска обошел конкурентов по скорости почти в четыре раза на стадии бета-тестирования.

По материалам ain.ua
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