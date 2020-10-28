Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на Starlink

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска обошел конкурентов по скорости почти в четыре раза на стадии бета-тестирования.

Об этом сообщает PCMag.

С начала первых тестов в июле, скорость интернета выросла в 2,5 раза.

Средняя скорость скачивания достигла 80 Мбит/с, а скорость загрузки составила 13,8 Мбит/сек. Основные конкуренты Starlink – Viasat и HugesNet могут обеспечить около 3 Мбит/с загрузки и не более 25 Мбит/с скачивания.



Фото: PCMag

Открытое тестирование интернета StarLink началось 27 октября в США и Канаде. Месячная абонентская плата составляет $99. Пользователям еще нужно будет купить терминал с антенной и роутер Wi-Fi. Весь комплект будет стоить $499.

Starlink – это глобальная система спутникового интернета, которую SpaceX разворачивает со середины 2019 года. Первая группа из примерно полутора тысяч спутников будет располагаться на 550-километровых орбитах.