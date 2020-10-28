0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 289 0

Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на Starlink

Глобальный интернет Маска: первые результаты скорости и цены на Starlink

Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска обошел конкурентов по скорости почти в четыре раза на стадии бета-тестирования.

Об этом сообщает PCMag.

С начала первых тестов в июле, скорость интернета выросла в 2,5 раза.

Средняя скорость скачивания достигла 80 Мбит/с, а скорость загрузки составила 13,8 Мбит/сек. Основные конкуренты Starlink – Viasat и HugesNet могут обеспечить около 3 Мбит/с загрузки и не более 25 Мбит/с скачивания.


Фото: PCMag

Открытое тестирование интернета StarLink началось 27 октября в США и Канаде. Месячная абонентская плата составляет $99. Пользователям еще нужно будет купить терминал с антенной и роутер Wi-Fi. Весь комплект будет стоить $499.

Starlink – это глобальная система спутникового интернета, которую SpaceX разворачивает со середины 2019 года. Первая группа из примерно полутора тысяч спутников будет располагаться на 550-километровых орбитах.

По материалам The page
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.