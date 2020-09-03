SpaceX раскрыла скорость интернета со спутников Starlink (видео)

3 сентября компания SpaceX запустила на орбиту очередную порцию спутников Starlink с мыса Канаверал. Инженеры компании раскрыли детали о том, как работает интернет Starlink. Об этом сообщает NewScientist.

За все время SpaceX запустила уже 715 спутников, а в планах у нее — вывести на орбиту около 12 000 спутников, а затем расширить флот до 42 000. Цель этого флота — обеспечить интернет-покрытие по всему миру.

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Внутренние тесты компании показали, что Starlink обеспечивает «супернизкие показатели задержки и скорости загрузки выше 100 Мбит/с». Об этом во время трансляции запуска спутников сообщила Кейт Тайс, старший инженер по сертификации компании.

«Это означает, что показатели задержки сигнала позволяют играть в самые быстрые онлайн-игры, а скорости загрузки достаточно, чтобы стримить сразу несколько HD-фильмов и при этом канал все еще останется», — добавила она.