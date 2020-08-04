SpaceX построит в Техасе специальный космодром для туристических полётов

SpaceX имеет большие планы относительно развития своего объекта в Бока-Чика (штат Техас), где она в настоящее время строит и испытывает пассажирский и грузовой космический корабль нового поколения Starship. В новой вакансии сообщается, что менеджер компании по развитию туризма будет базироваться в Браунсвилле — ближайшем к Бока-Чика городке.

Объявление о найме направлено на поиск менеджера, который «контролировал бы разработку первого туристического космодрома SpaceX от начала до конца» с конечной целью превратить Бока-Чика в космодром XXI века. Речь идёт о надзоре за всем процессом проектирования и строительства до его завершения, а также о получении всех необходимых разрешений на работу и одобрений регулирующих органов.

Новая вакансия предполагает, что SpaceX стремится предоставлять полноценные услуги космических полётов в духе того, над чем работает Virgin Galactic на своём строящемся космопорте Spaceport America в Нью-Мексико.

Virgin уделяет большое внимание качеству обслуживания будущих туристов как с точки зрения салона пассажирского космического корабля, так и со стороны удобств, доступных на стартовой площадке.

SpaceX готовит собственные транспортные корабли для запусков частных космонавтов на коммерческой основе. Уже объявлено о планах по выводу на орбиту и обратно платёжеспособных клиентов с помощью Crew Dragon — сейчас эти планы как никогда близки благодаря успешному завершению полёта космонавтов NASA Боба Бенкена (Bob Behnken) и Дага Хёрли (Doug Hurley). Миссия их доставки к МКС и обратно была последним требованием в процессе сертификации корабля, и SpaceX хочет отправлять в космос туристов, начиная со следующего года.