Xiaomi Mi Watch получили голосовой помощник Alexa

Xiaomi выпустила очередное обновление прошивки для глобальной версии своих умных часов Mi Watch. Оно традиционно исправляет ряд ошибок, но есть и более интересные новшества.
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Так, обновление за версией 1.2.52 добавляет в часы голосовой помощник Amazon Alexa. Правда, доступен он не во всех регионах, так что появится он или нет в данном конкретном случае — пользователь узнает только после установки обновления.
Другое новшество, которое нельзя не заметить, управление камерой: с помощью часов пользователи смогут нажимать виртуальную кнопку спуска затвора. Наконец, обновление ускоряет пробуждение часов и добавляет в систему пару тем оформления для режима ожидания.
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