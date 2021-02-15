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Xiaomi Mi Watch получили голосовой помощник Alexa

Xiaomi Mi Watch получили голосовой помощник Alexa

Xiaomi выпустила очередное обновление прошивки для глобальной версии своих умных часов Mi Watch. Оно традиционно исправляет ряд ошибок, но есть и более интересные новшества.

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Так, обновление за версией 1.2.52 добавляет в часы голосовой помощник Amazon Alexa. Правда, доступен он не во всех регионах, так что появится он или нет в данном конкретном случае — пользователь узнает только после установки обновления.

Другое новшество, которое нельзя не заметить, управление камерой: с помощью часов пользователи смогут нажимать виртуальную кнопку спуска затвора. Наконец, обновление ускоряет пробуждение часов и добавляет в систему пару тем оформления для режима ожидания.

По материалам iXBT.com
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