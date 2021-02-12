Facebook разрабатывает собственные "умные" часы

Кроме клонированной версии популярного голосового приложения Clubhouse, Facebook также разрабатывает смарт-часы. Они предназначены для общения и занятий фитнесом.

Предполагается, что смарт-часы называются «Facebook Watch», но эта информация еще не подтверждена. Пользователи смогут общаться со своими друзьями на таких платформах, как WhatsApp, Instagram и Messenger.

Также сообщается, что в часах будет поддержка сотовой связи. Это свидетельствует о том, что компания собирается адаптировать приложения для социальных сетей для крошечных экранов носимых устройств. Кроме того, новинка получит сервисы для отслеживания данных о здоровье и занятий фитнесом в связке с партнерскими проектами вроде Peloton. Insider утверждает, что пока непонятно, будет ли соцсеть как-то использовать эти данные.

Как утверждают источники The Information, хотя Watch будут работать на версии Android от Google с открытым исходным кодом, Facebook работает над собственной операционной системой. Она ​​может дебютировать в 2023 году вместе со вторым поколением этих часов.

Сообщается, что смарт-часы Facebook поступят в продажу в 2022 году.