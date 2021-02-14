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«Тарифная комиссия» хочет тотального пересмотра коммунальных долгов

«Тарифная комиссия» хочет тотального пересмотра коммунальных долгов

Член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Ольга Бабий считает необходимым провести тотальный пересмотр жилищно-коммунальных долгов.

Об этом она заявила во время Всеукраинского форума «Украина 30. Платежка».

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«Значительная часть долга — это необходимость провести прямую тотальную инвентаризацию всех долгов потребителей перед поставщиками услуг: когда возникли, глубина возникновения, период возникновения. Все долги, которые прирастают. Даже по европейской статистике, имеют не более 2% за период», — отметила она.

При этом Бабий также выразила убеждение, что значительная часть долгов возникает именно из-за отсутствия коммуникаций поставщиков услуг с потребителями.

«Каждый поставщик услуг заинтересован в том, чтобы ему платили своевременно. Моя личная точка зрения: если тебе не платят, ты плохой поставщик услуг. Ты не коммуницируешь с потребителем, ты с ним не разбираешься, ты ему не предлагаешь рассрочку, ты не помогаешь ему оформить субсидию. И вот накопленные долги за потребленные услуги — это на 80% ответственность поставщиков услуг. Это отсутствие доверия, отсутствие прозрачных тарифов», — сообщила она.

По материалам УКРИНФОРМ
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