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Bitcoin превысил уровень в 51 тысячу долларов

Bitcoin превысил уровень в 51 тысячу долларов

Стоимость Bitcoin во среду, 17 февраля, превысила уровень 51 тысячу долларов и достигла 51 348 долларов. Только в этом месяце цена выросла на 53%.

Об этом сообщает Coindesk.

Накануне самая популярная в мире криптовалюта преодолела психологический уровень в 50 тысяч долларов.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

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Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

По материалам РБК-Украина
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