Цена Bitcoin впервые превысила $49 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты Bitcoin установила новый исторический рекорд, впервые превысив 49 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные CoinDesk утром 16 февраля.
Так, по состоянию на 9:00 по Киеву криптовалюта на пике подорожала на 4,18% и достигла цены 49 216 долларов.
Сейчас общая стоимость рыночной капитализации Bitcoin равна почти 917 млрд долларов. Рост за сутки составил около 58 млрд долларов. Его доля занимает более 70% всего глобального рынка криптовалют.
Напомним, стоимость криптовалюты резко выросла в последние месяцы. Еще в начале октября Bitcoin стоил около 11 тысяч долларов. С начала 2020 года криптовалюта подорожала на фоне активного притока институциональных инвесторов в криптовалюты.
По данным аналитиков рынка, аппетит к рискованным активам, которыми являются криптовалюты, поддерживают масштабные вливания Федеральной резервной системы США и центробанков других стран, а также растущие ожидания, что пандемия коронавируса будет взята под контроль благодаря вакцинам.
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